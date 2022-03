Roony Bardghji, le "Messi Suédois" qui cartonne à Copenhague

La suite après cette publicité

Né dans une famille syrienne au Koweït, Roony Bardghji a grandi en Suède où il a débarqué alors qu'il n'avait que 7 ans. Se passionnant rapidement pour le football, celui qui est évolue comme ailier droit mais peut occuper le rôle de milieu offensif ou d'attaquant de soutien a vite franchi les étapes. Il n'avait que 14 ans qu'il était considéré comme "l'un des plus grands talents de Malmö des temps modernes". On parle du club qui a formé un certain Zlatan Ibrahimović ou de bons joueurs comme Martin Dahlin et Markus Rosenberg. Évoluant avec les U19 du club suédois, il mettait déjà tout le monde d'accord avec son statut "d'ultra surclassé". Ce qui m'a surtout frappé, c'est son dévouement à vouloir s'améliorer et à s'entraîner. Ensuite, il avait des qualités dans sa technique, sa compréhension du jeu et sa façon de se combiner avec des coéquipiers qui étaient à un niveau incroyablement élevé compte tenu de son âge expliquait notamment son ancien coach Jeffrey Aubynn à Sportexpressen. Pressé et déjà prêt pour affronter d'autres défis, il a rejoint le Danemark le 8 juillet 2020 afin de signer au FC Copenhague.

Un coup de maître de la part des Løverne qui viennent de révéler plusieurs talents intéressants sur ces dernières années comme Jonas Wind (Wolfsbourg), Mohammed Daramy (Ajax Amsterdam) ou encore Ísak Bergmann Jóhannesson qui est au club. Interrogé à l'époque par Ekstrabladet, il avait expliqué ce choix : «j'étais à Malmö FF pendant un an et demi, et c'était fantastique, et j'ai beaucoup appris. Cependant, le FC Copenhague me convient. Ils ont un plan pour moi auquel je crois beaucoup. J'ai aussi le sentiment que les batailles au Danemark sont plus dures, et pour que je puisse continuer à me développer, j'ai besoin de batailles plus dures, mais ce n'était vraiment pas une décision facile.» Pour le débaucher, Copenhague a malgré tout réalisé un gros effort financier mais est bien conscient que sa vente risque de rapporter bien plus. Ambitieux et conscient de ses axes de progression, le jeune droitier continue de son côté sa progression pour le plus grand bonheur du club danois.

International U21 et déjà des références en Coupe d'Europe

Celui qui compte 6 capes avec la Suède U17 pour 5 buts a pu d'abord évoluer au sein de l'équipe U19 de Copenhague mais il porte le maillot de l'équipe première depuis le 21 novembre dernier et un match contre Aarhus (1-1). Une prestation suivie d'une autre titularisation contre Aalborg (victoire 3-1) la semaine suivante où il a marqué son tout premier but dans l'élite danoise d'une lourde frappe aux 25 mètres. Après la rencontre, il était très satisfait mais aussi mesuré par rapport aux enflammades dont il fait l'objet : «bien sûr, c'est un sentiment formidable que j'ai en ce moment, je suis incroyablement heureux mais en même temps incroyablement heureux au nom de l'équipe aussi, c'était un match important, donc aider l'équipe à marquer des buts aussi, c'est la chose la plus importante pour moi. Je dois être honnête et dire que ce n'est pas quelque chose sur lequel je me concentre tellement. J'essaie juste d'être calme et de passer du temps avec ma famille. De ne pas penser à tout ce qui se passe de l'extérieur et de venir à l'entraînement, de manger et de me battre dur.» Pourtant, cela ne vient pas de nulle part et il est d'ailleurs devenu à 16 ans et 13 jours le plus jeune buteur de l'histoire du championnat danois.

Si son physique est loin d'être petit (1m82), il est appelé le "Messi Suédois" en référence à son idole Lionel Messi comme il l'a dit à Ekstrabladet : «Messi est ma grande idole. Il l'est depuis que je suis petit. Je l'ai tellement vu en vidéo et je le vois toujours. Je suis un joueur offensif et j'essaie de jouer comme lui. Dès mon plus jeune âge, mon objectif a été de devenir le meilleur joueur de football de Suède, et j'espère continuer à l'être.» Si le chemin est encore très très long pour se rapprocher du niveau atteint par son idole, Roony Bardghji est déjà sur de gros standards. En neuf apparitions avec Copenhague, il a marqué 2 buts et s'il n'est pas encore indiscutable, il s'est frayé une place de titulaire en 2022. Mieux, il a disputé les huitièmes de finale de Ligue Europa Conference débutant en Coupe d'Europe à 16 ans et 115 jours. Si cela n'a pas suffi contre le PSV Eindhoven (4-4 à l'aller, 4-0 au retour), son coach Jess Thorup est particulièrement sous le charme : «Roony est un jeune joueur qui aime être sur le terrain de football, aime avoir le ballon à ses pieds. Il a quelque chose à apporter là-bas, il a des dribbles fantastiques et peut ainsi mettre la pression comme aujourd'hui.»

Cette bonne forme a aussi convaincu la Suède à le surclasser en équipe U21 pour le rassemblement de mars. Jens Gustafsson le coach des Espoirs a justifié sa convocation dans des propos recueillis par Aftonbladet : «il est assez bon pour être avec nous. Il le montre chaque semaine dans FCK. Il joue d'une manière incroyablement mature pour son âge. Il joue comme s'il n'avait rien fait d'autre. Ce qui est rare pour les joueurs de cet âge. Il est doué pour combiner, dribbler et finir.» Également loué pour son humilité, il est dans le viseur de nombreux clubs comme Chelsea, Feyenoord, le Bayern Munich, l'Ajax ou encore le FC Barcelone. Si un départ n'est pas encore d'actualité pour le joueur sous contrat jusqu'en juin 2023 et que Copenhague veut prolonger, le club danois sait qu'il faudra un jour le laisser partir vers d'autres cieux. Estimé à plus de 100 millions de couronnes danoises (13,4 M€), il devrait provoquer une belle lutte entre les grosses écuries s'ils continuent à faire valoir sa précocité et son talent.