Arsenal : ça coince pour l’arrivé de Benjamin Sesko

Pour cet été, Arsenal semble avoir émis le souhait de recruter un avant-centre de gros calibre. Deux noms reviennent avec insistance à l’Emirates Stadium ces dernières semaines : Viktor Gyökeres et Benjamin Sesko. Si la situation du premier cité reste floue, le second est assurément l’option privilégiée par les Gunners pour renforcer leur secteur offensif. Mais l’opération ne sera pas simple. D’après les informations du Sun, un sacré hic serait venu se glisser dans les négociations entre les Londoniens et le Slovène : ses prétentions salariales.

La suite après cette publicité

Une situation qui frusterait l’écurie britannique, qui est pourtant parvenue à se mettre d’accord avec le RB Leipzig pour un transfert estimé à un peu plus de 81 millions d’euros. Cette situation pourrait forcer le club coaché par Mikel Arteta à se rabattre sur Gyökeres. Toujours au Sporting Portugal, le Suédois vit très probablement ses dernières semaines au Portugal, puisque le torchon brûle avec sa direction.