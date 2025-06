PSG : João Neves encense Luis Enrique

Après la victoire et la qualification du PSG contre Seattle (2-0), João Neves a expliqué l’importance de l’entraîneur Luis Enrique cette saison au PSG.

La suite après cette publicité

«C’était difficile. Il fait chaud. C’est une équipe bonne avec le ballon. On a tout fait pour gagner. On a gagné bien. Je suis très content. Notre coach est incroyable. Il nous donne tout pour faire le meilleur. Il nous donne la confiance. il veut qu’on joue avec le ballon et faire courir l’autre équipe. Et quand on n’a pas le ballon, on doit le récupérer très vite. Peu importe l’équipe, c’est toujours la même chose. On travaille comme ça.»