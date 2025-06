Le PSG toujours invaincu en phase de poules depuis la saison 2011/2012

Après l’ouverture du score de Kvaratskhelia face à Seattle, le PSG fait le break sur une action limpide. Sur une transition rapide, Désiré Doué lance Barcola côté gauche. Le jeune ailier fixe, puis renverse parfaitement le jeu vers Hakimi, lancé à pleine vitesse dans la surface. Le latéral marocain contrôle et déclenche une frappe puissante qui termine dans les filets. Un but plein de maîtrise et de sang-froid.

La suite après cette publicité

Grâce à cette réalisation, Paris s’impose (2-0) et décroche son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs. Une qualification qui confirme la régularité du club à ce niveau : le PSG n’a plus été éliminé en phase de groupes d’une compétition internationale depuis l’Europa League en 2011-2012.