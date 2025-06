Le PSG prête Yoram Zague à Copenhague

Le Paris Saint-Germain dispute actuellement la Coupe du Monde des Clubs. Ce qui n’empêche pas la direction d’avancer sur le mercato. Ce mardi, les champions de France et d’Europe ont annoncé un départ par le biais d’un communiqué de presse. «Formé au Paris Saint-Germain, Yoram Zague rejoint le FC Copenhague dans le cadre d’un prêt, assorti d’une option d’achat. Après des débuts à l’AJN Bagnolet et un passage au Paris FC, le défenseur est entré au Centre de préformation du Paris Saint-Germain à l’âge de 13 ans. Il a poursuivi son parcours avec les Rouge & Bleu en intégrant le Centre de formation du Club pour évoluer au sein des U17 puis des U19. Au cours de la saison 2022-2023, le « Titi » a participé à 18 matches du championnat national U19, 7 de Youth League et 2 de Coupe Gambardella. Sur l’ensemble des rencontres, il a inscrit 5 buts et réalisé 11 passes décisives.»

Le PSG poursuit : «sa constance et son engagement au fil des saisons lui ont permis de progresser jusqu’à devenir un cadre chez les U19, catégorie avec laquelle il a décroché le titre de champion de France 2023-2024, aux côtés notamment de Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et Naoufel El Hannach. Les performances distinguées de Yoram Zague lui permettent d’intégrer le groupe professionnel et de faire sa première apparition en match officiel avec l’équipe première à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1 et de la rencontre face au Clermont Foot 63, le samedi 6 avril 2024, au Parc des Princes. À seulement 19 ans, le jeune latéral français est également le détenteur de 2 Championnats de France (2024 et 2025), 2 Coupes de France (2024 et 2025) et 1 Trophée des Champions (2024) avec le Paris Saint-Germain. Grâce à son parcours prometteur avec le Club de la capitale, le défenseur a également fait ses premières apparitions sous le maillot tricolore avec les équipes nationales françaises, en multipliant les sélections avec les U17, U18 et U19. Le Paris Saint-Germain souhaite une excellente saison à Yoram sous les couleurs du FC Copenhague.» Un nouveau départ pour le jeune joueur parisien.