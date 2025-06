CDM des Clubs : l’adversaire du PSG en huitièmes de finale est connu

Malgré une surprenante défaite contre le Botafogo d’Arthur Cabral, le Paris Saint-Germain a réussi à terminer en tête de son groupe plus ou moins sans encombre en s’imposant contre Seattle lors de la dernière journée. Quelques heures plus tard avait lieu le dénouement d’un groupe A très serré dans cette Coupe du monde des clubs, qui définirait l’adversaire du PSG en huitième de finale.

La suite après cette publicité

Et pour la bande d’Ousmane Dembélé, ça sera l’Inter Miami qui se dressera sur leur route. À l’issue de deux matches nuls qui n’ont pas bouleversé le classement du groupe, le FC Porto pourtant favori de cette poule A est passé à la trappe, et a été devancé par Palmeiras et les Floridiens. Le PSG recroisera donc la route de Lionel Messi, avec à la clé une place en quart de finale de la Coupe du monde des clubs.

Pour vous régaler de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.