Mercato : le Napoli prépare un triple coup qui va secouer toute l’Europe !

Après un exercice historique couronné par un Scudetto tant attendu, le Napoli n’entend pas se reposer sur ses lauriers. Déterminé à s’installer durablement parmi les cadors européens, le club partenopeo a lancé un mercato d’envergure, animé par une ambition clairement affichée : construire une équipe taillée pour dominer en Serie A et briller sur la scène continentale. La direction napolitaine a également frappé un grand coup en parvenant à conserver Antonio Conte sur le banc, garant d’un projet solide et conquérant. Le mercato napolitain a déjà pris des allures de coup de tonnerre avec l’arrivée retentissante de Kevin De Bruyne, véritable maître à jouer belge, et celle de Luca Marianucci, jeune prodige italien promis à un avenir doré. Ces deux renforts illustrent la volonté du club d’allier expérience et jeunesse pour bâtir une formation équilibrée et redoutable. Avec de telles recrues et un entraîneur aussi charismatique que Conte, Naples envoie un message fort : la conquête ne fait que commencer. Napoli serait en pleine effervescence sur le marché des transferts, explorant plusieurs pistes excitantes.

Sur le front offensif, le nom de Lorenzo Lucca d’Udinese revient régulièrement : après ses neuf buts cette saison, Roma et Naples seraient prêts à faire une offre autour de 25–30 M€. Du côté d’Ademola Lookman, l’ailier d’Atalanta suivi depuis un moment, des rumeurs l’annoncent prêt à partir, avec des discussions en cours à hauteur de 60 M€. La Juventus, Napoli et même des clubs anglais seraient sur les rangs. Diagnostiqué comme priorité offensive, Dan Ndoye de Bologne suscite un intérêt très concret : les négociations ont repris, avec une évaluation estimée à 40 M€, et Sam Beukema est aussi dans le viseur pour renforcer la défense centrale. Toujours dans l’optique de renforcer l’attaque ou le côté offensif, Kang‑in Lee, pisté par Conte dès l’an dernier reste mentionné. De même pour Noa Lang, à l’heure où le joueur a déjà donné son feu vert. Le milieu offensif central Yunus Musah est évoqué plus modestement, mais les rumeurs restent ténues et peu récentes. Enfin, Jonathan David du LOSC serait une piste chaude selon Corriere dello Sport, avec un potentiel accord déjà évoqué, bien qu’il fait face concurrence en Europe. Mais c’est en Premier League que la direction napolitaine fait de grands pas en avant.

Des accords avec 3 stars de Premier League

Selon la Gazzetta dello Sport, le Napoli a obtenu un accord de principe de Darwin Núñez, qui a donné son feu vert à un transfert après avoir été séduit par le projet confié à Antonio Conte. L’attaquant uruguayen a exprimé un vrai intérêt, répondant positivement à la présentation du nouveau schéma de jeu. Les négociations avec Liverpool sont désormais « dans le vif du sujet » : le club anglais serait prêt à céder son joueur, mais réclame un transfert autour de 70 M€ et un ajustement salarial (environ 5 M€/an) pour boucler l’opération. Napoli, conscient de ces exigences financières, aurait formulé une offre initiale de l’ordre de 42–43 M€, en cherchant à faire baisser le prix tout en payant Núñez une somme raisonnable. Avec l’ok du joueur et la volonté de Liverpool de discuter, la phase la plus décisive de la transaction s’est enclenchée : il ne reste plus qu’à trouver le compromis économique acceptable pour les deux parties. Le Napoli a pris les devants sur deux dossiers qui pourraient marquer ce mercato : Jadon Sancho et Federico Chiesa sont activement ciblés et les discussions gagnent en intensité.

Du côté de Jadon Sancho, l’ailier anglais est de retour à Manchester United après un prêt à Chelsea, mais ne fait pas partie des plans des Red Devils. Giovanni Manna, le directeur sportif napolitain, travaillerait en coulisses pour finaliser ce transfert, face à la concurrence du Milan et d’Aston Villa. Avec ses capacités de percussion sur l’aile gauche, Sancho est perçu comme un remplaçant crédible de Kvaratskhelia, parti au PSG. Conte aurait spécifiquement approuvé cette piste, convaincu de ses qualités offensives. Quant à Federico Chiesa, son retour en Serie A semble envisagé sous forme de prêt – une opération que le Napoli aurait déjà présentée à Liverpool, en proposant un prêt avec option d’achat. Chiesa serait séduit par l’idée de retrouver un rôle de titulaire convaincant en Ligue des champions, et Conte verrait en lui un profil complémentaire sur le flanc offensif. Les négociations sont considérées comme "très avancées", même si l’enveloppe salariale et la modulation de la clause du prêt restent à finaliser. Naples prépare un mercato qui mêle ambition immédiate et profondeur de banc, renforçant l’effectif sous Conte dans la perspective de reproduire l’exploit scudetto.