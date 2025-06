PSG : Khvicha Kvaratskhelia est au sommet de son art !

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain lors du mercato d’hiver en provenance de Naples, Khvicha Kvaratskhelia réalise une demi-saison éclatante qui confirme tout son immense potentiel (28 matchs, 8 buts, 8 passes décisives). Véritable dynamiteur du jeu parisien, l’ailier géorgien a rapidement trouvé ses marques dans le collectif de Luis Enrique. Par sa technique fluide, sa vision du jeu et sa capacité à créer des différences en un contre un, Kvara a transformé le flanc gauche de l’attaque parisienne en une source constante de danger. Auteur de plusieurs buts décisifs en Ligue 1 comme en Ligue des Champions, il s’est imposé comme un titulaire indiscutable et un relais technique de premier plan dans les phases offensives du PSG.

Le match contre le Seattle Sounders lors de la troisième journée de la Coupe du Monde des Clubs 2025 en est une nouvelle illustration. En l’absence de Dembélé et avec un Barcola sur le banc, Kvaratskhelia a pleinement assumé ses responsabilités, marquant le premier but de la rencontre et guidant l’équipe vers une victoire maîtrisée (2-0), synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Ce contexte particulier, privé de ses habituels partenaires d’attaque, a mis en lumière la maturité grandissante du joueur, capable de porter le danger seul et de répondre présent quand l’équipe en a le plus besoin. Cette performance confirme que Kvara est bien plus qu’un talent brut : il est devenu en quelques mois un homme fort du PSG.

La soirée des records !

Auteur de l’ouverture du score face à Seattle, Khvicha Kvaratskhelia a marqué un but symbolique : il s’agit du 100e but inscrit dans cette Coupe du Monde des clubs 2025. En trouvant le chemin des filets, l’ailier géorgien est également entré dans l’histoire en devenant le tout premier joueur de son pays à marquer dans une compétition intercontinentale de clubs. Très en forme ces dernières semaines, Kvara confirme son excellente dynamique avec le PSG : il est désormais impliqué dans 6 buts lors de ses 5 dernières apparitions officielles avec le club (4 buts, 2 passes décisives), illustrant parfaitement son importance grandissante dans l’attaque parisienne. Pour rappel, face à l’Atlético de Madrid, Kvaratskhelia s’était déjà offert un doublé de passes décisives sur les deux premiers buts parisiens. Présent dans les duels, il en a remporté deux au sol et s’est offert une passe clé ainsi qu’un centre décisif, confirmant une fois encore son apport constant dans les phases offensives du PSG.

Malgré une soirée sans éclats spectaculaires dans le dribble, Khvicha Kvaratskhelia a livré une prestation solide et efficace. En seulement 64 minutes, il a touché 54 ballons et affiché une belle précision de passe (88 %, 37 sur 42), preuve de son intégration fluide dans le circuit de jeu. Il a également inscrit le premier but de la rencontre et cadré ses deux tentatives, montrant un réel sang-froid devant le but. Il n’est plus ce visage nouveau débarqué de Naples en plein hiver, ni cette promesse exotique que l’on observe avec curiosité. En quelques mois seulement, Khvicha Kvaratskhelia est devenu une évidence, une pièce essentielle du puzzle parisien. Sur son aile, le ballon semble lui obéir avec une douceur complice, chaque accélération portant en elle l’espoir d’un frisson. Il ne force rien, il s’accorde simplement, naturellement, avec les mouvements du collectif. Dans ce PSG aux multiples étoiles, Kvara n’est pas une lumière de passage : il est désormais un rouage parfaitement huilé, une respiration du jeu, indispensable à l’harmonie offensive du groupe.