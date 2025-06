Coupe du Monde des Clubs : le PSG se défait de Seattle et se qualifie pour les 8es de finale !

Le Paris Saint-Germain jouait son dernier match de la phase de poules dans cette Coupe du monde des Clubs et affrontait les Sounders de Seattle. Une rencontre cruciale pour les Parisiens qui devaient impérativement l’emporter après le vilain revers (1-0) il y a quelques jours face à Botafogo. En face, Seattle a perdu ses deux premiers matchs et tentait de sortir de cette compétition par la grande porte. Du côte des compositions d’équipes, Luis Enrique optait pour un 4-3-3. Donnarumma au but, Marquinhos et Pacho formaient la charnière, du classique sur les côtés avec Nuno Mendes et Hakimi. Aucune surprise dans l’entrejeu où l’on retrouvait Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz. Enfin pour l’attaque, Doué et Kvaratskelia entouraient Mayulu. Chez les Sounders, c’est un 4-2-3-1 avec quelques ajustements par rapport au dernier match face à l’Atletico. Kent et Ferreira étaient titulaires en attaque, Alexander Roldan et Nouhou étaient les latéraux.

Le match a commencé sur des chapeaux de roue pour les Parisiens. En effet, à la 12e minute, Hakimi a servi Doué en retrait dans la surface. Le Français a contrôlé et armé du droit, mais son tir puissant a été dévié par Frei. Toujours motivé, le PSG dominait les débats. À la 19e, Donnarumma a pris un énorme risque en perdant le ballon. Ferreira en a profité et s’est retrouvé face au but vide, mais son tir n’a pas accroché le cadre, au grand soulagement du PSG. À la 35e minute, sur un corner côté droit mal dégagé, le ballon a traîné dans l’axe. Vitinha a frappé du droit et sa tentative a été déviée victorieusement du dos par Khvicha Kvaratskhelia pour ouvrir le score (0-1). Timides en début de match, les Parisiens ont ensuite poussé et ont ouvert le score avec réussite. Un premier acte assez terne sur le plan technique, où tout est encore resté possible et envisageable dans cette rencontre.

Hakimi fait le break !

Le PSG a confisqué littéralement le ballon à son adversaire en ce début de seconde période. Il a manqué toutefois de tranchant dans les trente derniers mètres pour concrétiser cette domination et aller chercher le but du break (53e). Trois minutes plus tard, Paris est passé tout près du 2-0. Khvicha Kvaratskhelia a fait la différence sur son côté gauche avant de centrer au second poteau. Doué a contrôlé, effacé un défenseur et déclenché une frappe du gauche, mais Tolo a sauvé miraculeusement sur sa ligne (56e). Le PSG a continué son travail de sape sur le bloc adverse, mais le manque de vitesse a rendu le rythme monotone. À la 60e, Hakimi a envoyé un centre plongeant depuis la droite, repris du gauche par João Neves, qui n’a malheureusement pas trouvé le cadre. Les Sounders ont été totalement étouffés depuis la reprise. Incapables de ressortir le ballon proprement, ils n’ont même pas franchi la ligne médiane dans cette seconde période, subissant la pression constante des Parisiens.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 6 3 +5 2 0 1 6 1 4 Sounders 0 3 -5 0 0 3 2 7

À la 66e minute, cette domination a été logiquement récompensée. Sur une remontée de balle rapide, Doué a parfaitement décalé Barcola côté gauche. L’ailier a progressé avant de renverser intelligemment le jeu vers Hakimi, trouvé dans la surface à droite. Le latéral marocain a pris le temps de contrôler avant d’armer une frappe puissante qui est venue tromper Frei et doubler la mise pour le PSG (0-2). Paris a continué de maîtriser son sujet en cette fin de match, faisant circuler le ballon avec aisance sur toute la largeur du terrain. Tout se déroulait parfaitement pour les récents vainqueurs de la Ligue des champions, sereins et en contrôle total. À la 85e minute, les Parisiens ont bien failli inscrire un troisième but. Sur un centre précis de Barcola venu de la gauche, Warren Zaïre-Emery a repris du gauche au point de penalty. Mais une nouvelle fois, Tolo s’est interposé de manière exceptionnelle sur sa ligne, signant un sauvetage aussi spectaculaire que décisif pour éviter un score plus lourd aux Sounders. Le PSG termine à la 1ère place de son groupe devant Botafogo et valide ainsi son billet pour les huitièmes de finale.