Serie A : la Juventus tenue en échec par l’Atalanta Bergame

Auteur d’un début de saison remarquable sous les ordres d’Igor Tudor, la Juventus Turin souhaitait enchaîner avec une quatrième victoire en cinq matches de championnat ce samedi. Pour ce faire, il fallait battre l’Atalanta Bergame, toujours autant difficile à manœuvrer malgré le départ de Gian Piero Gasperini de son banc. Et dans une rencontre qu’ils ont pourtant dominé, les Bianconeri n’ont pas réussi à faire mieux qu’un nul face aux Bergamasques. Ce sont même ces derniers qui ont ouvert le score en première période sur leur seul tir cadré.

En forme, l’ancien Rennais Kamaldeen Sulemana a ouvert le score juste avant la mi-temps (1-0, 38e). Poussant pour égaliser au retour des vestiaires, la Vieille Dame y est parvenue en fin de rencontre. Sur un centre anodin, Juan Cabal a conclu du pied gauche pour égaliser (1-1, 80e). Malgré l’expulsion de Marten De Roon, l’Atalanta a tenu bon pour gratter le match nul en terres piémontaises. Avec ce score de parité, la Juve fait une mauvaise opération, mais reste au contact du leader Naples, qui peut prendre quatre points d’avance en cas de victoire ce dimanche sur la pelouse de l’AC Milan. De son côté, l’Atalanta est cinquième.