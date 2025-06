OM : Luis Henrique se confie sur son départ

Tout juste débarqué à l’Inter Milan contre 25 millions d’euros après sa belle saison olympienne (9 buts et 10 passes décisives en 35 matches), Luis Henrique (23 ans) s’est tout de suite envolé pour les États-Unis afin d’y disputer le Mondial des Clubs. Et si les débuts de l’ailier brésilien sont compliqués avec les Nerazzurri, l’ex-Phocéen souhaite s’y imposer rapidement. Dans un entretien accordé au Corriere della Sera, Luis Henrique a d’ailleurs souhaité évoquer sa fin d’aventure avec l’OM.

«Je suis revenu un an au Brésil, puis je me suis affirmé : dépasser les difficultés a été une leçon de vie. Si De Zerbi m’a changé ou si j’ai changé moi ? Un peu les deux. Je suis revenu du Brésil avec plus d’expérience et confiance, et lui m’a donné un soutien total qui m’a fait beaucoup grandir. Son conseil au moment de mon départ ? De continuer à faire ce que j’avais appris avec lui et surtout être heureux sur le terrain. Et me divertir», a-t-il assuré, en précisant ne pas être inquiet par le prix de son transfert.