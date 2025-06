Inter Milan : ça commence très mal pour Luis Henrique

Après une fin de saison cauchemardesque marquée par la perte des titres nationaux et la débâcle en finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain (5-0), l’Inter Milan comptait sur la Coupe du monde des Clubs pour se relancer, sous la houlette de Cristian Chivu, nouveau manager milanais. Et sur le marché des transferts, les Nerazzurri ont enrôlé le milieu défensif Petar Sučić et Luis Henrique, arrivé en provenance de l’Olympique de Marseille contre 25 millions d’euros.

Tout juste débarqué en Italie après sa belle saison olympienne (9 buts et 10 passes décisives en 35 matches), l’ailier brésilien s’est tout de suite envolé pour les États-Unis afin d’y disputer le Mondial des Clubs. «J’espère que nous pourrons aller le plus loin possible et remporter cette compétition. Je suis très heureux et très motivé d’arriver dans un si grand club. Je pense que cela représente un énorme progrès pour ma carrière. Je suis enthousiaste et j’ai hâte de commencer à jouer, de rencontrer tout le monde et de vivre avec eux, chaque jour, dans ce grand club», avait-il déclaré lors de son arrivée à l’Inter.

La presse italienne unanime

Mais les débuts ne se sont pas passés comme prévu pour l’attaquant de 23 ans, auteur d’une première entrée timide contre Monterrey pour ses 32 premières minutes de jeu (1-1). En revanche, Cristian Chivu l’a lancé dans le grand bain en le titularisant directement contre les Japonais d’Urawa Red samedi soir et, malgré la victoire arrachée (2-1), cela s’est mal passé pour lui. Crédité d’un 4/10 par la Gazzetta dello Sport, le Brésilien «doit encore comprendre dans quel écosystème il se trouve : en retard sur un centre de Zalewski et même sur le but. Les dribbles manquent, les balles perdues abondent», indique le journal rose.

Même sentiment pour Tuttosport : «il a commencé par faire preuve de flair, mais s’est essoufflé rapidement. Il ne suit pas Watanabe sur le but, et dans le face-à-face, il ne parvient pas à s’imposer. À revoir». «Il ne parvient pas à éliminer son vis-à-vis, n’apporte pas de largeur au jeu et ses centres manquent de précision. Son cas mérite d’être réévalué, et il a clairement besoin de soutien», a également ajouté le Corriere della Sera. Et si son entraîneur n’a pas évoqué son cas après la victoire, Luis Henrique devra clairement faire mieux pour avoir sa place de titulaire pour le dernier match contre River Plate, jeudi (3h00).

