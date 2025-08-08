Menu Rechercher
Amical : l’Inter Milan renverse l’AS Monaco

Eliesse Ben Seghir et Maghnes Akliouche avec l'AS Monaco @Maxppp

Dernière répétition pour l’AS Monaco. Avant de reprendre la Ligue 1 le 16 août prochain par la réception du HAC, les Asémites disputait un dernier amical de prestige contre le finaliste de la dernière Ligue des Champions : l’Inter Milan. Avec son nouveau gardien Hradecky directement aligné, ainsi que Ben Seghir, Akliouche, Ilenikhena ou encore Biereth, l’ASM a rapidement ouvert le score grâce à Akliouche, d’une frappe surpuissante (1-0, 2e). Monaco a ensuite tenu bon toute la mi-temps, alors que les Nerazzurri perdaient Calhanoglu après un deuxième carton jaune reçu après un tacle violent sur Vanderson (36e).

Mais sur une contre-attaque en deuxième période, Martinez se retrouvait à l’entrée de la surface de réparation, éliminait Kehrer, et pouvait égaliser d’une frappe contrée par Caio Henrique (1-1, 60e). Et après de nombreux changements des deux côtés à l’heure de jeu, l’Inter a pris le dessus dans le jeu. Bonny interceptait au milieu de terrain une passe de Golovin et pouvait progresser dans la surface pour donner l’avantage aux Italiens (1-2, 80e). Malgré une dernière tentative d’Akliouche sur le poteau (86e), Monaco s’inclinait pour ce dernier amical.

