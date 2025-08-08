Menu Rechercher
Commenter 4
Serie A

L’Inter Milan ouvre la porte à un départ de Benjamin Pavard

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Marcus Thuram et Benjamin Pavard sous le maillot de l'Inter Milan. @Maxppp

Arrivé à l’Inter Milan il y a deux saisons en provenance du Bayern Munich, Benjamin Pavard a su s’adapter à la rigueur tactique du football italien, évoluant dans l’axe droit de la défense à trois bâtie par Simone Inzaghi. Le coach italien est désormais parti, et l’Inter Milan ne fera pas tout pour retenir le défenseur français âgé de 29 ans.

La suite après cette publicité

Selon la Gazzetta dello Sport, le club italien est ouvert à un départ du Français. Bien plus qu’à celui de Bisseck, pourtant courtisé par Crystal Palace notamment. Une offre oscillant entre 20 et 25 M€ pourrait satisfaire les Nerazzurri, qui feraient ainsi l’économie du salaire à 5 M€ annuel net du Français.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Inter Milan
Benjamin Pavard

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Inter Milan Logo Inter Milan
Benjamin Pavard Benjamin Pavard
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier