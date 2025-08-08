L’Inter Milan ouvre la porte à un départ de Benjamin Pavard

Arrivé à l’Inter Milan il y a deux saisons en provenance du Bayern Munich, Benjamin Pavard a su s’adapter à la rigueur tactique du football italien, évoluant dans l’axe droit de la défense à trois bâtie par Simone Inzaghi. Le coach italien est désormais parti, et l’Inter Milan ne fera pas tout pour retenir le défenseur français âgé de 29 ans.

Selon la Gazzetta dello Sport, le club italien est ouvert à un départ du Français. Bien plus qu’à celui de Bisseck, pourtant courtisé par Crystal Palace notamment. Une offre oscillant entre 20 et 25 M€ pourrait satisfaire les Nerazzurri, qui feraient ainsi l’économie du salaire à 5 M€ annuel net du Français.