OM : Adrien Rabiot ne comprend pas les jeunes qui partent en Arabie saoudite

Cet été encore, la Saudi Pro League et ses clubs font partie des acteurs majeurs du mercato estival. En témoignent, par exemple, les transferts de João Félix (25 ans) à Al-Nassr pour 50 millions d’euros, et de Mateo Retegui (26 ans) à Al-Qadsiah pour près de 70 millions d’euros. Une tendance qui séduit aussi de plus en plus de jeunes joueurs, qui n’hésitent plus à choisir les millions de l’Arabie saoudite avant même d’avoir percé en Europe. Dans une interview accordée à La Provence, le milieu marseillais Adrien Rabiot a avoué ne pas comprendre ce choix de la part de certains joueurs.

«C’est sûr. Quand je vois des joueurs de 19 ans signer là-bas, pour moi c’est impensable, a-t-il assuré. Ce n’est pas quelque chose que j’aurais fait à cet âge-là mais chacun a son parcours. Je ne veux pas juger qui que ce soit, nous ne sommes peut-être pas animés par les mêmes choses. Moi, je veux disputer les plus belles compétitions européennes, vibrer dans des enceintes comme le Vélodrome ou dans des stades comme ceux dans lesquels on va pouvoir jouer cette saison en Ligue des champions. Lorsque je suis arrivé à l’OM, c’était un très beau challenge, il y avait pas mal de choses à reconstruire. Ce n’était pas gagné de se qualifier en C1. Quand on voit ce qu’on a pu faire et ce qui a été amélioré au club, ça force le respect. C’est facile de construire avec des budgets mirobolants, mais ce n’est pas le cas à Marseille, où les gens travaillent très bien avec les moyens qu’ils ont. Faire quelque chose de grand avec les moyens du club et pouvoir rivaliser avec des adversaires qui ont deux ou trois fois notre budget, c’est un challenge qui me plaît.»