Menu Rechercher
Commenter 21
Ligue 1

OM : Adrien Rabiot ne comprend pas les jeunes qui partent en Arabie saoudite

Par André Martins
1 min.
Rabiot (Marseille) @Maxppp

Cet été encore, la Saudi Pro League et ses clubs font partie des acteurs majeurs du mercato estival. En témoignent, par exemple, les transferts de João Félix (25 ans) à Al-Nassr pour 50 millions d’euros, et de Mateo Retegui (26 ans) à Al-Qadsiah pour près de 70 millions d’euros. Une tendance qui séduit aussi de plus en plus de jeunes joueurs, qui n’hésitent plus à choisir les millions de l’Arabie saoudite avant même d’avoir percé en Europe. Dans une interview accordée à La Provence, le milieu marseillais Adrien Rabiot a avoué ne pas comprendre ce choix de la part de certains joueurs.

La suite après cette publicité

«C’est sûr. Quand je vois des joueurs de 19 ans signer là-bas, pour moi c’est impensable, a-t-il assuré. Ce n’est pas quelque chose que j’aurais fait à cet âge-là mais chacun a son parcours. Je ne veux pas juger qui que ce soit, nous ne sommes peut-être pas animés par les mêmes choses. Moi, je veux disputer les plus belles compétitions européennes, vibrer dans des enceintes comme le Vélodrome ou dans des stades comme ceux dans lesquels on va pouvoir jouer cette saison en Ligue des champions. Lorsque je suis arrivé à l’OM, c’était un très beau challenge, il y avait pas mal de choses à reconstruire. Ce n’était pas gagné de se qualifier en C1. Quand on voit ce qu’on a pu faire et ce qui a été amélioré au club, ça force le respect. C’est facile de construire avec des budgets mirobolants, mais ce n’est pas le cas à Marseille, où les gens travaillent très bien avec les moyens qu’ils ont. Faire quelque chose de grand avec les moyens du club et pouvoir rivaliser avec des adversaires qui ont deux ou trois fois notre budget, c’est un challenge qui me plaît.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (21)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Adrien Rabiot

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Adrien Rabiot Adrien Rabiot
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier