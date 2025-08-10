Championship : Ashley Young joue les médiateurs au cœur d’une échauffourée entre Ipswich et Birmingham

Le retour de Birmingham en Championship, vendredi soir lors de la première journée de la saison, ne s’est pas fait dans la discrétion… mais plutôt dans le chaos, avec une bagarre générale impliquant seize joueurs et un supporter mis au sol. Alors que les Blues menaient d’un but dans le temps additionnel et pensaient tenir la victoire face à Ipswich, un penalty controversé a été accordé aux visiteurs après une main. L’égalisation de George Hirst a déclenché une série de bousculades entre les deux équipes.

Christoph Klarer (Birmingham) a foncé sur Conor Chaplin (Ipswich), provoquant l’arrivée d’autres joueurs dans la mêlée. La tension est montée jusqu’aux panneaux publicitaires, où un supporter a sauté sur le terrain avant d’être violemment plaqué au sol par un agent de sécurité. Ashley Young, 40 ans, récemment recruté par Ipswich, a tenté d’intervenir pour calmer les esprits. L’ex-international anglais (39 sélections, 7 buts) a notamment éloigné deux joueurs de la bagarre avant d’échanger quelques mots avec Klarer. La direction des Tractor Boys a depuis annoncé son intention de signaler l’incident à la Fédération anglaise.