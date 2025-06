Coupe du Monde des Clubs : l’Inter Milan renverse Urawa grâce à Valentin Carboni

Après avoir tout perdu dans une fin de saison cauchemardesque, les Nerazzurri comptaient sur la Coupe du Monde des Clubs, aux États-Unis, pour guérir et préparer la prochaine saison avec Crisitan Chivu sur son banc. Mais tout avait mal commencé avec un nul concédé contre Monterrey, qui obligeait la formation milanaise à s’imposer contre les Urawa Red Diamonds. Et rapidement, les Italiens montraient un meilleur visage qu’au premier match en se montrant très offensifs avec une première occasion franche pour l’ex-Marseillais Luis Henrique (3e).

Mais contre toute attente, les Japonais ouvraient le score sur leur première attaque. Sur une action venue du côté droit où Carlos Augusto s’est fait manger, Watanabe, plein axe, ouvrait le score (1-0, 11e). Par la suite, l’Inter a tenté de réagir par Darmian, puis Lautaro qui trouvait la transversale (19e). Malgré 85% de possession à la pause, les hommes de Chivu ne trouvaient pas la faille. La deuxième période démarrait sur les mêmes bases, avec des Interistes en domination totale.

Lautaro Martínez a remis l’Inter Milan en place

Mais en face, la défense des Reds était parfaitement en place et bien aidé par la maladresse offensive italienne, avec 13 tirs et toujours aucun cadré à l’heure de jeu. La formation de Saitama manquait même de s’offrir le break après une contre-attaque bien menée et une frappe de Watanabe manquée (73e). Mais finalement, après une nouvelle occasion ratée par Mkhitaryan, les Milanais ont été sauvés. Sur un corner côté gauche à mi-hauteur tiré par Barella, Lautaro Martínez pouvait surgir au premier poteau et lâcher une superbe retournée du droit pour égaliser (1-1, 78e).

De quoi sauver les Nerazzurri d’une possible élimination, mais en toute fin de match, le sauveur était un ancien Marseillais : Valentin Carboni, qui bénéfiçiait d’un contre favorable pour marquer le but de la victoire (2-1, 90e+2). L’Argentin permettait à l’Inter Milan de prendre la tête du groupe avant d’affronter River Plate lors de la dernière journée. En revanche, les Japonais d’Urawa peuvent avoir des regrets avec aucun point pris en deux matches, malgré une belle partie. Il faudra tout donner contre Monterrey pour espérer une qualification.