Ligue des Champions

Le Barça demande des explications à l’UEFA pour Hansi Flick

Par André Martins
1 min.
Hansi Flick lors d'un match du Bayern @Maxppp

Suite à des incidents survenus à San Siro après la défaite 4-3 du FC Barcelone contre l’Inter Milan en demi-finales de la Ligue des Champions, l’UEFA a décidé de sanctionner l’entraîneur blaugrana Hansi Flick et son adjoint Marcus Sorg d’une suspension d’un match, les empêchant d’être présents sur le banc lors de la première rencontre de la prochaine édition de la C1.

Au Barça, ces sanctions ont surpris. Selon Mundo Deportivo, le club catalan a demandé des précisions sur les motifs de cette mesure disciplinaire ainsi que sur les arguments avancés, afin de savoir s’il est possible de faire appel. Les rapports officiels des matchs de l’UEFA n’étant pas publics, la direction barcelonaise ignore ce que l’arbitre Szymon Marciniak a écrit dans son rapport. Le coach allemand a seulement écopé d’un carton jaune pendant la rencontre. Une fois en conférence de presse, il avait critiqué la performance du juge polonais, laissant entendre que celui-ci sifflait en faveur de l’Inter Milan en cas de doute.

