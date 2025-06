Le Paris FC approche Chancel Mbemba

« Mon histoire s’arrête le 30, mais j’espère que des défenseurs meilleurs que moi vont venir à Marseille. J’ai respecté le club et mon contrat. Dieu m’a permis la santé. Mon corps ne m’a pas trahi. Je suis à 100 %. J’ai travaillé à fond pour conserver le cap le plus haut possible. L’aventure va continuer. » Interrogé à l’issue de la victoire de la République démocratique du Congo contre Madagascar (3-1), au Stade de la Source d’Orléans début juin, Chancel Mbemba donnait de ses nouvelles, lui qui malgré l’absence de temps de jeu depuis un an à l’OM conservait un excellent niveau avec la RDC, disputant 11 des 12 matches de la sélection en intégralité avec le brassard de capitaine durant cette période.

Libre de s’engager dans le club de son choix depuis le 1er janvier, l’ancien roc défensif du FC Porto n’entend pas se précipiter tant il sait qu’il dispose d’une belle cote sur le marché et d’un statut d’agent libre. Cet hiver, plusieurs clubs de L1 et des formations du Golfe étaient venus aux nouvelles, mais s’étaient heurtés devant l’intransigeance du joueur qui ne voulait pas quitter Marseille en cours de saison.

Le Paris FC peut lui offrir un très beau contrat

La situation est clairement différente aujourd’hui et les premières approches commencent à arriver autour du joueur et l’une d’entre elles est pour le moins intéressante et mène au Paris FC selon nos informations. Le club promu en Ligue 1, qui veut recruter quelques éléments d’expérience pour tenter de jouer les trouble-fêtes dès sa première saison dans l’Elite du football français. Après avoir misé sur Moses Simon, c’est un autre grand talent africain habitué aux affres de la L1 qui a les faveurs du club parisien qui est prêt à mettre sur la table un très confortable salaire.

Mais comme souvent avec le natif de Kinshasa, il va falloir se montrer patient. À 30 ans, le défenseur aux 85 sélections et 6 buts avec l’équipe du Congo veut se laisser toutes les options ouvertes et voir quels sont les clubs susceptibles de prendre contact avec lui d’ici les prochaines semaines. Que ce soit en Europe ou au Moyen-Orient, Chancel Mbemba ne veut rien s’interdire. À suivre.