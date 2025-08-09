Menu Rechercher
Amical : Angers s’impose contre Lorient

Par Samuel Zemour
Esteban Lepaul @Maxppp
Angers Lorient

Avant la reprise de la Ligue 1 dans un week-end seulement, les dernières préparations des clubs français se poursuivaient. Lorient, tout juste remonté et auteur d’une belle pré-saison, se déplaçait contre le SCO d’Angers avec la volonté de gagner en confiance avant son retour dans l’Elite.

Mais après une première période disputée, les Merlus ont ouvert le score grâce à une réalisation de Lepaul (1-0, 51e). Une belle victoire pour le SCO, qui affrontera le Paris FC en ouverture. De son côté, le FC Lorient se déplacera à Auxerre.

