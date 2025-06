OL : John Textor fait une grande annonce sur l’avenir de Thiago Almada

C’est le Jour-J pour l’Olympique Lyonnais. Bousculé par ses problèmes financiers, le club rhodanien risque plusieurs sanctions, allant de l’encadrement de la masse salariale jusqu’à une descente administrative en Ligue 2, et va connaître la décision finale lors de l’audition de ce mardi, à 16h. Et forcément, revenir dans les clous passait par des départs lors du mercato estival. Outre Rayan Cherki, déjà parti à Manchester City, le cas Thiago Almada posait question.

Recruté par la franchise de John Textor afin qu’il rejoigne Botafogo pour six mois avant de terminer la saison à l’Olympique Lyonnais, Thiago Almada (24 ans) s’est vite imposé et a disputé 20 rencontres pour 2 buts et 5 passes décisives. Le Champion du monde argentin était annoncé sur le départ après son prêt et plusieurs clubs s’étaient positionné pour le récupérer. À l’instar du Benfica, qui était entré en négociations avec John Textor pour se l’offrir et en faire son nouvel homme fort.

John Textor veut que Thiago Almada reste à l’OL

Mais alors que les négociations étaient annoncées comme avancées, John Textor s’est exprimé directement à ce sujet dans la presse portugaise et a refroidi les Lisboètes. «J’ai discuté avec eux (Benfica), mais c’était surtout par respect, en raison des bonnes relations que j’entretiens avec Benfica. Comme vous le savez, nous étions récemment en négociations, à cause d’Arthur Cabral. Ma conversation avec Benfica visait à clarifier que nous n’allions pas vendre Thiago Almada», a-t-il assuré auprès d’A Bola.

Et plus surprenant, le président américain a annoncé que son milieu offensif allait rester à l’Olympique Lyonnais la saison prochaine. Contre toute attente. «Je ne sais pas si Benfica est toujours intéressé. Mais je n’ai pas demandé de montant. Nous ne voulons pas le vendre. Nous avons transféré Rayan Cherki et nous prévoyons de faire de Thiago notre milieu offensif», a-t-il ajouté. Reste à savoir si John Textor réussira à le retenir puisque le joueur est intéressé pour évoluer au Portugal, mais le dénouement passera notamment par la décision de la DNCG, ce mardi…