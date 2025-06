Un cador européen veut jouer un sale tour à l’OL pour Thiago Almada

Recruté il y a un an par Eagle Football Group afin qu’il rejoigne Botafogo pour six mois avant de terminer la saison à l’Olympique Lyonnais, Thiago Almada (24 ans) a montré tout son talent. Chez les Gones, il est vite devenu indiscutable et a disputé 20 rencontres pour 2 buts et 5 passes décisives. Le Champion du monde 2022 avec l’Argentine devait être acheté définitivement par les Lyonnais après son prêt hivernal. Néanmoins sa continuité avec les Gones ne semble plus d’actualité.

Et cela, les autres clubs l’ont compris à l’image d'Atlanta United qui s’est positionné pour récupérer son ancien transfuge. Cependant, la franchise de Major League Soccer n’est pas la mieux placée puisqu’une autre équipe a bien avancé. Cherchant un nouvel ailier créatif suite au départ imminent d’Angel Di Maria pour Rosario Central après la Coupe du monde des Clubs, Benfica avance ses pions afin de faire venir le joueur de 24 ans.

John Textor réclame 40M€

Selon A Bola, les Aguias ont ciblé le joueur depuis un long moment et veulent se l’offrir pour la saison prochaine. La position de John Textor est claire, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais réclame au moins 40 millions d’euros pour laisser partir son grand talent argentin. Une somme importante pour Benfica qui ne souhaite pas débourser autant.

Le club portugais aimerait ainsi faire baisser le prix ou alors intégrer un joueur pour faire baisser le montant de l’opération à l’image du jeune Gianluca Prestianni (19 ans). Avancées, les négociations sont vécues avec optimisme pour Benfica car Thiago Almada serait déjà intéressé à l’idée de rejoindre la formation portugaise et a en tête l’explosion d’Enzo Fernandez, son coéquipier de sélection, avec les Encarnados. Benfica entend en tout cas boucler le dossier au plus vite.