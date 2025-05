Mercato : coup de théâtre dans le dossier Thiago Almada !

Encore une fois, l’Olympique Lyonnais a réussi à sauver les meubles. Sixième du classement final de Ligue 1 pour cette saison 2024/2025, le club rhodanien est sûr d’être européen en 2025/2026. Reste à savoir quelle coupe d’Europe il jouera. Qualifié pour la C4, l’OL jouera en effet la Ligue Europa si le Paris Saint-Germain remporte la finale de la Coupe de France samedi prochain contre Reims. Mais cette bonne nouvelle ne changera pas grand-chose à la donne.

John Textor a beau assuré à tous les fans lyonnais qu’il a l’argent pour éviter le pire aux Gones, difficile de voir les septuples champions de France vivre un état normal, surtout après des pertes de 117 M€ et une dette supérieure à 500 M€. Sans surprise, les derniers échos de la presse française font état d’un besoin de vendre des joueurs. De son côté, Thiago Almada (24 ans, 2 buts, 5 assists cette saison) est lui aussi impacté par la gestion critiquée de Textor. Prêté gratuitement par Botafogo l’hiver dernier, le milieu argentin était censé être définitivement acheté par les Gones en échange d’un chèque d’environ 27 M€. Un scénario impossible aujourd’hui, sauf miracle.

Retour en MLS pour Thiago Almada ?

La semaine dernière, le média brésilien Globo confirmait cette tendance en indiquant qu’Armada reviendrait à Botafogo pour jouer la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA aux États-Unis, avant d’être transféré dans un autre club européen. Depuis, un autre média brésilien, RTI Esporte, avance une information plus que surprenante. L’Atlanta United serait intéressé à l’idée de rapatrier Thiago Almada en MLS. Pour rappel, l’international albiceleste a joué pour l’équipe de l’État de Géorgie entre 2022 et 2024 et y a laissé d’excellents souvenirs (26 buts, 24 passes décisives en 83 matches). RTI Esporte va même plus loin en affirmant que le club nord-américain et le clan Almada auraient ouvert les négociations au début du mois de mai.

Pourquoi Almada reviendrait-il en MLS alors qu’il visait un avenir sur le Vieux continent ? Selon le média, le clan de l’Argentin étudierait cette possibilité face au faible intérêt suscité chez les grosses cylindrées européennes. Thiago Almada aimerait filer en Espagne et ses agents l’aurait même proposé au Betis le mois dernier. Les discussions avec le club andalou n’ont pas avancé et c’est là qu’Atlanta est arrivé. Si cette information se confirme, reste maintenant à savoir combien la formation de MLS est prête à mettre sur la table, un an après avoir vendu Almada à Botafogo contre une vingtaine de millions d’euros.