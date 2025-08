L’Ajax s’offre la révélation Oscar Gloukh

C’est fait, Oscar Gloukh est la dernière recrue de l’Ajax Amsterdam. Le mythique club hollandais s’est mis d’accord avec le RB Salzbourg pour le transfert du milieu de terrain offensif. Une indemnité de «14,75 M€ pouvant atteindre 17,25 M€ avec les bonus» a été scellée, tandis que l’international israélien de 21 ans a paraphé un contrat de 5 ans.

La suite après cette publicité

Il portera même le numéro 10, dévoile le communiqué de l’Ajax. En deux ans et demi en Autriche, Gloukh s’est révélé aux yeux de l’Europe du football. Sa créativité et sa technique ont permis à son équipe de remporter le titre dès sa première saison. Il a d’ailleurs inscrit 23 buts et délivré 28 passes décisives en 101 rencontres disputées sous le maillot de Salzbourg.