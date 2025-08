OL : Nicolas Tagliafico explique son choix d’avoir prolongé

Pressenti à un départ après l’expiration de son contrat avec l’Olympique Lyonnais, Nicolas Tagliafico (32 ans) a finalement prolongé avec les Gones pour deux années supplémentaires. Le latéral gauche de l’Argentine (70 sélections et 1 but) a choisi de rester et a expliqué son choix.

«J’ai pris mon temps. Nous connaissons les problèmes financiers qu’avait le club, j’ai voulu analyser la situation. Et quand j’ai appris que le club allait rester en Ligue 1, j’ai tout de suite été ouvert à prolonger. Je l’avais dit à Matthieu Louis-Jean que j’étais prêt à écouter. J’ai eu plusieurs options pour signer dans un autre club, mais quand on est heureux dans un endroit où l’on voit que les choses peuvent s’améliorer, cela ne vaut pas le coup de partir», a assuré le Champion du monde en titre aux médias de l’OL.