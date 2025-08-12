L’offre exceptionnelle de DAZN & Ligue 1+

Ce week-end, c’est le grand retour de la Ligue 1 avec plusieurs gros chocs au programme tels que Rennes-OM, Lens-OL ou encore Nantes-PSG. Pour ceux qui veulent profiter de la Ligue 1 à moindre coût, voici une offre à ne pas rater puisqu’à l’occasion du lancement de Ligue 1+, DAZN propose une offre exceptionnelle couplant Ligue 1+ et DAZN.

Comprenez donc que pour 9,99€ par mois pendant 3 mois puis 14,99€ par mois avec 12 mois d’engagement,* vous pourrez bénéficier en direct et en exclusivité de 8 matches sur 9 de Ligue 1 McDonald’s chaque week-end (dont les plus grandes affiches de Ligue 1) mais aussi l’ensemble de l’offre DAZN comprenant 100% du football italien (la Coppa Italia et de la Supercoppa Italiana), l’Eredivisie (4 rencontres par journée de championnat comprenant tous les matchs de l’Ajax Amsterdam, du PSV Eindhoven et du Feyenoord Rotterdam).

Au total, les abonnés au pack DAZN & Ligue 1+ auront accès à près de 1 000 matches de football sur la saison 2025-2026. Mais ce n’est pas tout puisque ces derniers auront accès aussi à la Betclic ELITE, aux plus grands combats de boxe, MMA et kickboxing, le LIV Golf et bien plus encore. Attention, cette offre exceptionnelle n’est valable que jusqu’au 31 août. Alors n’hésitez plus et foncez !