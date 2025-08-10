Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Georges Mikautadze juge la préparation de l’OL avant la Ligue 1

Par André Martins
1 min.
Georges Mikautadze @Maxppp

À l’issue de la victoire de l’Olympique Lyonnais face à Getafe au stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jallieu (2-1), l’attaquant lyonnais Georges Mikautadze s’est présenté devant les médias pour analyser la pré-saison de son équipe, à une semaine du coup d’envoi de la Ligue 1.

La suite après cette publicité

«Cette préparation a été bonne, a souligné l’international géorgien (37 sélections, 20 buts). Même contre le Bayern, on aurait pu éviter la défaite. On est tous contents de cette pré-saison, et on va attaquer la nouvelle saison de la meilleure des manières. Moi, je suis excité, j’ai hâte que le match contre Lens arrive rapidement. On est des compétiteurs, et on veut gagner le plus de matchs possible. Je n’aime pas me fixer des objectifs personnels, j’essaie d’apporter tout ce que je sais faire pendant les matchs, en étant décisif le plus possible. Je veux aussi aider l’équipe en tant que premier défenseur.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Georges Mikautadze

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Georges Mikautadze Georges Mikautadze
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier