Georges Mikautadze juge la préparation de l’OL avant la Ligue 1

À l’issue de la victoire de l’Olympique Lyonnais face à Getafe au stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jallieu (2-1), l’attaquant lyonnais Georges Mikautadze s’est présenté devant les médias pour analyser la pré-saison de son équipe, à une semaine du coup d’envoi de la Ligue 1.

«Cette préparation a été bonne, a souligné l’international géorgien (37 sélections, 20 buts). Même contre le Bayern, on aurait pu éviter la défaite. On est tous contents de cette pré-saison, et on va attaquer la nouvelle saison de la meilleure des manières. Moi, je suis excité, j’ai hâte que le match contre Lens arrive rapidement. On est des compétiteurs, et on veut gagner le plus de matchs possible. Je n’aime pas me fixer des objectifs personnels, j’essaie d’apporter tout ce que je sais faire pendant les matchs, en étant décisif le plus possible. Je veux aussi aider l’équipe en tant que premier défenseur.»