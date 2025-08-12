Menu Rechercher
Accord trouvé entre Nice et Mahdi Camara

Par Dahbia Hattabi
Mahdi Camara, buteur avec Brest contre Lyon @Maxppp

Hier en conférence de presse, Franck Haise a été interrogé sur la possible arrivée de Mahdi Camara (27 ans). «C’est un bon joueur, c’est sûr. Et les bons joueurs sont souvent des bonnes recrues», a répondu le coach niçois. Depuis, les Aiglons ont avancé leurs pions pour recruter le joueur de Brest.

Ce mardi, RMC Sport annonce que Camara a trouvé un accord avec l’écurie azuréenne autour d’un contrat de 4 ans. Il reste désormais à s’entendre avec le SB29 pour Nice. Une mission qui ne sera pas simple.

Pub. le - MAJ le
