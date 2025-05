Ça sent la fin entre Thiago Almada et l’OL

Battu 2 buts à 0 par l’AS Monaco samedi dernier, l’Olympique Lyonnais a quasiment perdu toute chance de se qualifier pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Septièmes du classement de Ligue 1, les Gones ne comptent que trois points de retard sur le quatrième (Nice), mais seul un miracle (victoire contre Angers et défaites de Nice, Lille et Strasbourg) pourrait leur permettre de rêver de C1. Sans cette manne financière, difficile d’imaginer un avenir serein pour les septuples champions de France. Entre des pertes de 117 M€ et une dette de plus de 500 M€, John Textor va devoir se séparer de nombreux actifs pour éviter le pire.

Pourtant, comme à son habitude depuis qu’il est le boss de l’OL, l’Américain a fait le show et nié toute crise sévère devant les supporters rhodaniens présents à Monaco le week-end dernier. « Ne t’inquiète pas, on a de l’argent. On le dépense. Arrête de lire la presse, tu n’as pas à t’inquiéter. On ne va pas être relégué, on a l’argent. C’est la presse qui veut faire mal. Évidemment qu’on traverse un mauvais moment en France, mais j’ai mis 293 millions d’euros, et vous pensez que je vais laisser tomber car ils (la DNCG) m’en demandent 50 ? Nous allons bien », a-t-il lâché à l’un d’entre eux.

Jouer le Mondial des Clubs avec Botafogo avant un transfert

Dans le Rhône, peu accordent désormais du crédit aux paroles de Textor et beaucoup redoutent surtout le pire, à tel point que Brest et Lens sont évoqués pour remplacer l’OL en coupe d’Europe suite au rappel à l’ordre de l’UEFA. En attendant de voir si de grosses sanctions vont tomber, l’une des seules options capables de limiter la casse est sans surprise la vente de joueurs. Et chez Textor, tout passe par Eagle. La maison mère fait circuler les flux d’argent entre ses clubs comme elle l’entend et il y a fort à parier pour que ce soit la même musique cet été. Prêté gratuitement à l’OL par Botafogo, Thiago Almada en est l’exemple parfait.

Pour le conserver définitivement, Lyon est censé sortir 27 M€ de sa poche. Or, les Gones ne semblent plus capables de payer une telle somme surtout si la Ligue des Champions n’est pas au rendez-vous. Globo nous apprend que John Textor aurait donc une idée pour ce dossier. L’Américain veut rapatrier l’Argentin à Botafogo pour lui faire jouer la Coupe du Monde des Clubs organisée aux États-Unis, avant de négocier un transfert par la suite. Almada ne resterait pas à l’OL et serait revendu à un club étranger. Le média brésilien nous apprend que le joueur ne serait pas spécialement emballé à l’idée de retourner à Botafogo, même pour quelques semaines. Textor et Eagle ne désespèrent pas à l’idée de le convaincre, mais une chose semble acquise : Thiago Almada quittera Lyon à la fin de la saison.