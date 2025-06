PSG : le message de Donnarumma à Lionel Messi au Mondial des Clubs

Le PSG s’est défait de Seattle et s’est qualifié pour les 8es de finale de la Coupe du Monde des Clubs. De quoi rendre heureux Gianluigi Donnarumma : «c’est toujours difficile de jouer ici, contre les clubs américains. On a beaucoup de qualités. On a fait un match solide pour continuer cette compétition. C’est important pour nous d’aller jusqu’à la fin. On a dit qu’il fallait faire un match solide et agressif comme d’habitude. Il faut faire le pressing ensemble, aller chercher le ballon. C’est important d’avoir le ballon. On a fait le nécessaire pour gagner. On a fait un grand match. On a encaissé quelques occasions mais l’important c’est de gagner et c’est important».

Cette victoire signigie que le PSG pourrait bien affronter l’Inter Miami en 8es de finale de la compétition. Une affiche qui signerait les retrouvailles entre Lionel Messi et certains de ses anciens coéquipiers parisiens. Rien de bien fameux pour Donnarumma qui serait heureux de retrouver son ancien copain du PSG : «Léo Messi ? Peut-être oui (qu’on va le retrouver, ndlr). C’est un grand ami. C’est le meilleur joueur du monde. On a eu la chance de jouer avec lui. C’était 2 ans fantastiques mais l’équipe doit gagner»