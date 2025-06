Maintenu de justesse en Ligue 1 grâce à un penalty d’Abdoulaye Touré lors de la dernière journée, Le Havre s’apprête à vivre un été particulièrement agité. Toujours aussi limité sur le plan financier, le club normand se prépare à une large refonte de son effectif pour figurer au mieux lors de la saison 2025-2026. Outre l’aspect purement sportif, un autre dossier chaud fait également beaucoup parler ces dernières semaines du côté d’Océane : le rachat du club. «Les dernières rumeurs ont l’air plus précises, mais tous les dossiers sont passés par des réunions, avec les potentiels acheteurs, leurs représentants, des financiers ou des avocats», avait d’ailleurs confié Jean-Michel Roussier, président du HAC.

Un projet de rachat qui s’est finalement largement accéléré au cours des dernières heures. En effet, selon nos dernières informations, la vente du HAC est désormais actée et les Ciel et Marine vont donc entrer dans une nouvelle ère. Un changement de taille alors que le club doyen - qui doit combler 15 millions d’euros de déficit - passera devant la DNCG le 24 juin prochain. Pour rappel, des discussions entre le groupe Blue Crow, basé à Houston, aux États-Unis, et le propriétaire américain du HAC, Vincent Volpe, qui partage sa vie entre Le Havre et la ville texane ont eu lieu ces dernières semaines. Mais ce n’est pas tout. Outre la holding américaine - déjà actionnaire majoritaire de plusieurs clubs (Léganès, Cancún FC, MFK Vyškov…) - d’autres entreprises ont également manifesté un intérêt et ainsi eu accès aux documents financiers du club (data room).