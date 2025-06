Real Madrid : Xabi Alonso a pris une décision incroyable avec Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga faisait partie de ces joueurs qui allaient démarrer leur été dans un flou certain autour de leur avenir. Après une saison plutôt moyenne, entre blessures et prestations pas forcément exceptionnelles, le milieu de terrain français était ainsi considéré comme une des victimes potentielles de l’arrivée de Xabi Alonso et de possibles renforts au milieu de terrain. D’autant plus qu’il conserve une belle cote sur le marché, et que le Real Madrid pourrait récupérer un joli chèque en se séparant de lui d’ici la fin août.

Surtout, sa blessure est bien mal tombée puisque s’il a fait le déplacement aux Etats-Unis avec l’expédition merengue pour cette Coupe du Monde des Clubs 2025, il a logiquement manqué les premiers entraînements sous les ordres de son nouvel entraîneur, ainsi que le premier match du Real Madrid sous l’ère Alonso face à Al-Hilal, tout comme il va manquer le duel de ce dimanche soir contre Pachuca et le troisième match de la phase de poules contre Salzbourg. Il ne peut donc pas se montrer ni prouver à Xabi Alonso qu’il a le niveau pour avoir une place dans ce nouveau Real Madrid.

Le nouveau Modric ?

En revanche, comme l’indique AS, on pourrait bien le voir d’ici la fin de la compétition puisqu’il est en train de revenir à un rythme bien plus rapide que prévu. Et surtout, le média indique que Xabi Alonso voit les choses en grand pour lui. En très grand même. Son profil plaît beaucoup au tacticien basque qui veut lui offrir un rôle majeur dans son équipe. Il pourrait tout simplement faire de lui le remplaçant de Luka Modric, comme l’indique le journal. Le Français a un profil un peu différent bien sûr, mais parmi les joueurs à disposition d’Alonso, il est celui qui se rapproche le plus de ce que sait faire le Croate sur un terrain.

Le nouveau coach merengue est particulièrement admiratif de ses qualités techniques, de sa capacité à jouer sous pression et de sa facilité à briser des lignes. Alors qu’il avait réclamé un profil de joueur plutôt créateur et intelligent à sa direction pour ce mercato pour renforcer le milieu, Alonso commencerait à comprendre qu’il en a déjà un à disposition. Autant dire qu’Eduardo Camavinga peut se tourner vers cette saison à venir avec optimisme…

