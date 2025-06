PSG : Achraf Hakimi savoure après la victoire contre Seattle

En difficulté pour une place en huitièmes de finale avant d’affronter Seattle, Paris s’est finalement imposé (2-0) et décroche son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des Clubs. Et ce, grâce à un but chanceux de Khvicha Kvaratskhelia et un d’Achraf Hakimi, qui confirme sa superbe régularité.

Après la rencontre, le Marocain s’est exprimé sur DAZN et a savouré la qualification. «Il n’y a pas de match facile, chaque match sera difficile, il faudra montrer du caractère pour aller gagner cette Coupe du monde. On sait que ce n’était pas facile, le terrain était très sec, il faisait très chaud, mais on va cravacher. Il faut bien continuer pour la suite», a-t-il assuré.