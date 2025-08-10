Man City : c’est l’hécatombe avant la reprise de la Premier League

Manchester City va entamer sa saison 2025-2026 de Premier League avec plusieurs incertitudes, notamment autour de Phil Foden, touché à la cheville et absent lors du dernier match amical face à Palerme. Pep Guardiola a confirmé qu’il ne voulait pas prendre de risque avec son joueur : « c’est juste un coup, c’était douloureux, mais il sera prêt quand il le sera. » Outre Foden, Rodri, Josko Gvardiol et Claudio Echeverri manquaient aussi à l’appel, tandis que Mateo Kovacic, blessé au tendon d’Achille, pourrait être indisponible jusqu’en octobre prochain selon la presse anglaise.

Ces absences fragilisent particulièrement l’entrejeu des Citizens. Guardiola rappelle aussi que Rodri ne s’entraîne que depuis deux ou trois jours après une longue blessure, et qu’il ne veut évidemment « pas qu’il revienne et se blesse à nouveau ». En attendant, le technicien catalan devra bricoler, avec peu d’options naturelles au poste, avant d’espérer récupérer ses cadres après la trêve internationale. Malgré cela, c’est Rayan Cherki, fraîchement arrivé de Lyonn, qui pourra profiter de cette opportunité pour gagner du temps de jeu et montrer ses qualités à Guardiola, qui semble déjà l’apprécier. City affrontera les Wolves le 16 août prochain pour son premier match de PL.