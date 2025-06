Wissam Ben Yedder va déjà quitter l’Iran !

3 petits mois et puis s’en va. Empêtré dans des affaires judiciaires et condamné à deux ans de prison avec sursis pour agression sexuelle, Wissam Ben Yedder avait décidé de relancer sa carrière en Iran en avril dernier. Libre de tout contrat après son départ de l’AS Monaco, l’international français (19 sélections, 3 buts) s’était ainsi engagé avec le Sepahan FC. Une expérience qui ne devrait toutefois pas durer…

La suite après cette publicité

Auteur d’un petit but en six rencontres toutes compétitions confondues (322 minutes de jeu disputées), l’ancien Toulousain - qui n’a clairement pas marqué les esprits sous ses nouvelles couleurs - est déjà sur le départ. En effet, selon les dernières informations de L’Equipe, le natif de Sarcelles, en fin de contrat à la fin du mois, ne devrait pas activer l’option d’un an prévue dans son bail.

Un contexte géopolitique très instable

Deuxième du dernier exercice, le Sepahan FC est, aujourd’hui, affecté par l’instabilité politique de la région. Un contexte tendu qui ne facilite logiquement pas de possibles projections pour le franco-tunisien. Après avoir évolué quelques semaines aux côtés de Steven Nzonzi, Bryan Dabo ou encore Aboubakar Kamara, Wissam Ben Yedder devrait donc quitter l’Iran.

La suite après cette publicité

«La décision de Sepahan de le garder ou non dépendra de ses performances et de son état physique», avait de son côté assuré son entraîneur, Patrice Carteron. Oui mais voilà, au-delà des performances de l’ancien Monégasque, la situation géopolitique iranienne semble avoir précipité la décision de l’intéressé de chercher un nouveau projet dans les prochaines semaines. Reste désormais à savoir où WBY rebondira…