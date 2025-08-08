Le Real Madrid rend hommage à Manolete

C’est la triste nouvelle de l’autre côté des Pyrénées ce vendredi. Le journaliste Manuel Esteban Fernández, plus connu sous le nom de Manolete, est décédé à l’âge de 68 ans. Passé par Marca, puis As et la Cadena Ser, il était une véritable légende en Espagne. Grand fan de l’Atlético de Madrid, il n’en était pas moins respecté par l’autre club madrilène, le Real, qui a tenu à lui rendre hommage.

La suite après cette publicité

«Le Real Madrid CF, son président et son conseil d’administration regrettent profondément le décès de Manuel Esteban Fernández, connu sous le nom de Manolete, l’un des journalistes sportifs les plus renommés de notre pays. Le Real Madrid souhaite exprimer ses condoléances et sa sympathie à sa famille, à ses coéquipiers, à tous ses proches et à tous les médias dont il faisait partie. Manolete a eu une carrière professionnelle extraordinaire qui l’a conduit à devenir l’un des journalistes sportifs les plus populaires d’Espagne, et il était très apprécié de ses collègues, lecteurs et auditeurs. Il était un grand supporter de l’Atlético de Madrid et notre club présente ses condoléances à tous les supporters de l’Atlético et au club qu’il aimait.»