Inter : tout est bouclé pour Kristjan Asllani au Torino

Par Valentin Feuillette
1 min.
Kristjan Asllani @Maxppp

Selon nos informations, tout est désormais bouclé pour l’arrivée de Kristjan Asllani au Torino. Le milieu albanais est attendu à Turin ce soir après avoir été convaincu par Marco Baroni. Il rejoint les Granata sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat, pour un montant global proche des 14 millions d’euros. La visite médicale est prévue dans les prochaines heures, avec une officialisation attendue avant le week-end.

D’après nos indiscrétions, l’Inter touchera un pourcentage sur une future revente. De son côté, Bologne, longtemps en pole, a dû revoir ses plans. Le club émilien se tourne désormais vers ses alternatives, avec Gaetano Oristanio et Hans Nicolussi Caviglia comme priorités pour renforcer son entrejeu.

