Menu Rechercher
Commenter 26
Exclu FM CAN

Neil El Aynaoui va bien représenter le Maroc

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Neil El Aynaoui avec le Maroc @Maxppp

Transféré cet été du côté de l’AS Roma après de belles années du côté de Lens, le jeune Neil El Aynaoui est un joueur qui fait parler. Surtout du côté du Maroc. Du haut de ses 24 ans, l’ancien Lensois n’a pas encore connu le niveau international. Et pour cause, malgré les convoitises du Maroc depuis plus d’un an maintenant, il n’avait pas vraiment tranché sur son choix (même s’il a connu le Maroc U23, il était encore éligible avec l’équipe de France). Récemment après le match amical entre Lens et la Roma, El Aynaoui était interrogé sur son avenir international avec une réponse qui pouvait susciter des interrogations. « Oui, bien sûr. J’ai eu l’occasion de jouer avec les jeunes du Maroc. Mon objectif maintenant, c’est de tout donner avec la Roma, et on verra ce qui viendra ensuite. »

La suite après cette publicité

Avec ce transfert à la Roma, le sujet revient sur la table encore plus avec la trêve internationale qui arrive. Mais cette fois, le polyvalent milieu de terrain devrait bien devenir un Lion de l’Atlas. Selon nos informations, Neil El Aynaoui figurera bien dans la liste de Walid Regragui dans une semaine. Les deux hommes ont récemment échangé et le milieu de la Roma a réaffirmé son désir de jouer pour le Maroc. Sauf retournement de situation, cette fois les supporters marocains accueilleront bien un nouveau joueur en septembre prochain pour les matches face au Niger et à la Zambie.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (26)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Maroc
Neil El Aynaoui

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Maroc Flag Maroc
Neil El Aynaoui Neil El Aynaoui
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier