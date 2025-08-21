Neil El Aynaoui va bien représenter le Maroc

Transféré cet été du côté de l’AS Roma après de belles années du côté de Lens, le jeune Neil El Aynaoui est un joueur qui fait parler. Surtout du côté du Maroc. Du haut de ses 24 ans, l’ancien Lensois n’a pas encore connu le niveau international. Et pour cause, malgré les convoitises du Maroc depuis plus d’un an maintenant, il n’avait pas vraiment tranché sur son choix (même s’il a connu le Maroc U23, il était encore éligible avec l’équipe de France). Récemment après le match amical entre Lens et la Roma, El Aynaoui était interrogé sur son avenir international avec une réponse qui pouvait susciter des interrogations. « Oui, bien sûr. J’ai eu l’occasion de jouer avec les jeunes du Maroc. Mon objectif maintenant, c’est de tout donner avec la Roma, et on verra ce qui viendra ensuite. »

Avec ce transfert à la Roma, le sujet revient sur la table encore plus avec la trêve internationale qui arrive. Mais cette fois, le polyvalent milieu de terrain devrait bien devenir un Lion de l’Atlas. Selon nos informations, Neil El Aynaoui figurera bien dans la liste de Walid Regragui dans une semaine. Les deux hommes ont récemment échangé et le milieu de la Roma a réaffirmé son désir de jouer pour le Maroc. Sauf retournement de situation, cette fois les supporters marocains accueilleront bien un nouveau joueur en septembre prochain pour les matches face au Niger et à la Zambie.