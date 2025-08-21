Menu Rechercher
Le Cercle Bruges pioche son attaquant en L2

Toujours friand de bonnes affaires, le Cercle Bruges a décidé de renforcer son attaque en puisant en Ligue 2. Selon nos informations, le club belge, qui évolue en Jupiler Pro League, va s’offrir les services d’Ibrahima Baldé pour 1,5 M€.

A 22 ans, cet ancien international U17 tricolore formé au RC Lens a montré de belles choses à Rodez cette saison en marquant 7 buts et en délivrant 3 passes décisives. Il est attendu dans la journée à Bruges pour passer la visite médicale avant de s’engager pour quatre saisons avec le Cercle.

