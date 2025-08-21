Menu Rechercher
Barça : c’est bouclé pour la prolongation d’un taulier du vestiaire

Frenkie de Jong avec le Barça @Maxppp

Frenkie de Jong (28 ans) va prolonger son contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2028 selon El Chiringuito, avec une option pour une année supplémentaire, et un salaire estimé à 9 millions d’euros nets par saison. Pour l’instant, rien n’est encore acté, mais les discussions semblent avancer favorablement entre le club catalan et le milieu néerlandais.

Rappelons que l’ancien de l’Ajax, sous contrat jusqu’en 2026, avait déjà exprimé sa volonté de rester au Barça après le match amical contre le FC Séoul (victoire 7-3) lors de la pré-saison : « Je suis très heureux au Barça, et d’après ce que je sais, le club l’est aussi avec moi. » Cette prolongation imminente sécuriserait l’un des piliers du milieu barcelonais et renforcerait la stabilité du projet d’Hansi Flick pour les prochaines saisons.

