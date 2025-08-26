Barça : Fermin Lopez est tenté par Chelsea

C’est le gros feuilleton du moment à Barcelone. Plus tôt dans la journée, on apprenait ainsi que Chelsea avait fait une offre de 50 millions d’euros au FC Barcelone pour Fermin Lopez. Le Barça ne dit pas non, surtout vu ses problèmes avec le fair-play financier, mais c’est le joueur qui va trancher et décider. Le milieu espagnol ne sera ni poussé dehors, ni retenu contre son gré.

Et voilà que Sport indique que le joueur de 22 ans n’est pas insensible à la proposition des Blues. Il sait qu’il pourrait être titulaire plus facilement qu’à Barcelone, et c’est à prendre en compte en année de Mondial. Jouer en Premier League l’intéresse et Chelsea lui offrirait des émoluments bien supérieurs à ceux qu’il perçoit au Barça. Affaire à suivre…