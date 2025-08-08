Supercoupe d’Europe : Tottenham est déjà en panique avant de défier le PSG

Hier, Tottenham a vécu une sale journée. Dans l’après-midi, les Spurs ont confirmé la grave blessure de James Maddison. Ce dernier souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur et manquera au moins entre 6 et 7 mois de compétition. Un coup dur pour le club londonien, qui cherchait déjà se renforcer dans l’entrejeu avec Morgan Gibbs-White pour lequel ils comptaient offrir 70 M€. Mais Nottingham Forest a menacé Daniel Levy et ses équipes d’intenter une action en justice avant de finalement prolonger le joueur. Tottenham, qui a accueilli João Palhinha, doit donc s’activer pour apporter du sang neuf à son entraîneur Thomas Frank. Ce dernier a vécu une soirée difficile puisqu’il a vu son équipe lourdement s’incliner face au Bayern Munich en amical. Les Spurs ont été battus 4 à 0.

La grosse tuile James Maddison

Une défaite qui inquiète les médias anglais, dont l’Evening Standard. «Frank a regardé les Spurs perdre 4-0 contre le Bayern Munich lors du dernier match amical de pré-saison avant d’affronter le vainqueur de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain, lors de la Super Coupe de l’UEFA la semaine prochaine. Les Spurs ont eu du mal à créer de nombreuses occasions notables, tandis que leur défense craquait contre la ligne d’attaque du Bayern, ce qui est un signal d’alarme avant d’affronter ce que beaucoup considèrent comme la meilleure équipe du monde, le PSG.» Sky Sports est également préoccupé après de revers qui intervient avant le match face à Paris.

«Tottenham a conclu sa préparation de pré-saison par une défaite 4-0 contre le Bayern Munich. Une première défaite en pré-saison sera un signal d’alarme pour l’entraîneur des Spurs, Thomas Frank, qui a vu sa défense auparavant rigide lutter à maintes reprises pour dégager ses lignes. Les Spurs affronteront ensuite le vainqueur de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain, lors de la Super Coupe de l’UEFA la semaine prochaine.» Dans un autre article, le média a pointé du doigt l’ancien coach de Brentford. «Frank doit désormais être plus pragmatique. Lors de sa première conférence de presse en tant que patron des Spurs, Thomas Frank a parlé de l’importance de prendre des risques. "Si vous ne prenez pas de risques, vous prenez aussi des risques", a-t-il déclaré.»

Une grosse claque face au Bayern Munich

Le média poursuit : «cette démonstration était cependant beaucoup trop dangereuse. C’était la confirmation que Frank doit faire preuve du pragmatisme que nous avons vu à Brentford dans ce nouveau rôle. Les Spurs ont concédé 26 tirs dans ce match face au Bayern. L’équipe de Frank a essayé de presser le Bayern à chaque occasion, mais les champions d’Allemagne se sont contentés de faire passer le temps après tout. Avec le ballon, les Spurs ont insisté pour jouer depuis l’arrière, mais ont été pris trop de fois. Il y a un écart par rapport au plan de jeu de Frank à Brentford contre les meilleures équipes. Le Danois a expliqué sa philosophie contre les équipes du « Big Six » à Sky Sports et il s’agissait d’une défense à trois, avec des principes défensifs forts et une approche pragmatique. Ce sera nécessaire pour le PSG.»

Journaliste pour Sky Sport, Michael Dawson ne veut pas dramatiser, même si ce que les Spurs ont proposé n’a pas été fabuleux. «D’accord, il y a un gros match contre le PSG en Supercoupe, mais pour moi, l’objectif est toujours Burnley et le match de Premier League. Oui, il y a un trophée à gagner, mais les Spurs y travaillent toujours et Thomas sait que ce n’est pas fini. Loin de là. Les Spurs doivent panser les plaies, se dépoussiérer et repartir. Le Bayern était meilleur, il a causé toutes sortes de problèmes. Les Spurs n’étaient tout simplement pas assez bons. Acceptez-le et passez à la Supercoupe mercredi. Pas d’excuses, le Bayern a été meilleur ce soir. C’est un match plus important mercredi prochain.»

Il y a urgence pour le mercato

Il ajoute : «Thomas Frank se rendra compte que lorsque vous êtes battu 4-0 lors d’un match amical de pré-saison, cela fait mal. Thomas dira : pourquoi n’avons-nous pas pris le ballon dans de meilleures zones ? Pourquoi ne l’avons-nous pas mieux contrôlé ? Vous êtes mené d’un but et vous accordez un penalty dans les 15 minutes. Vous êtes dos au mur et cela leur donne un coup de pouce. Les Spurs n’ont pas assez bien fait en ce qui concerne la possession du ballon.» Les Spurs ne se présenteront pas en pleine confiance face à Luis Enrique et ses troupes mercredi. Mais le mercato peut les aider à apporter des retouches. Thomas Frank espère avoir des renforts rapidement.

«Nous sommes définitivement sur le marché. Bien sûr, lorsque des joueurs se blessent à long terme, nous devons nous pencher là-dessus. Mais en général, nous sommes sur le marché, oui. Personne ne semble proche ou éloigné. Je ne dirai rien avant d’être absolument sûr à 100 %. Si nous pensons pouvoir trouver le bon joueur, celui qui peut améliorer l’équipe, alors il sera recruté. Sinon, alors non (…) La blessure de Maddison est une nouvelle dévastatrice pour l’équipe et pour Maddison. Il ne fait aucun doute qu’il nous manquera.» Tottenham va donc chercher un numéro 10. Les médias anglais évoquent également d’autres pistes, dont celle menant à Nico Paz, pour lequel une offre de 40 M€ a été repoussée par Côme. Avant de défier Paris, Tottenham est dans le dur.