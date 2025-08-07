Tottenham : grosse tuile pour James Maddison

Mauvaise nouvelle pour les Spurs. James Maddison est malheureusement victime d’une rupture du ligament croisé antérieur comme vient de le confirmer Tottenham. Il sera éloigné des terrains pour environ 6 à 7 mois, selon les informations de la BBC. Cette blessure survient après sa sortie prématurée lors du match amical entre Tottenham et Newcastle, où les Spurs ont fait match nul (1-1).

La suite après cette publicité

Entré à la 75e minute en remplacement d’Archie Gray, Maddison a dû quitter le terrain seulement dix minutes plus tard, victime d’une douleur au genou qui l’a contraint à sortir sur civière. Son entraîneur, Thomas Frank, a confirmé la gravité de la blessure, ce qui représente un coup dur pour Tottenham, qui doit rapidement préparer la Supercoupe de l’UEFA face au Paris Saint-Germain le 13 août prochain.