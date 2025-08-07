Menu Rechercher
Tottenham : grosse tuile pour James Maddison

Par Allan Brevi
1 min.
James Maddison avec Tottenham @Maxppp

Mauvaise nouvelle pour les Spurs. James Maddison est malheureusement victime d’une rupture du ligament croisé antérieur comme vient de le confirmer Tottenham. Il sera éloigné des terrains pour environ 6 à 7 mois, selon les informations de la BBC. Cette blessure survient après sa sortie prématurée lors du match amical entre Tottenham et Newcastle, où les Spurs ont fait match nul (1-1).

Tottenham Hotspur
We can confirm that James Maddison will undergo surgery for a ruptured Anterior Cruciate Ligament (ACL) in his right knee.

We will be supporting you every step of the way, Madders 🤍
Entré à la 75e minute en remplacement d’Archie Gray, Maddison a dû quitter le terrain seulement dix minutes plus tard, victime d’une douleur au genou qui l’a contraint à sortir sur civière. Son entraîneur, Thomas Frank, a confirmé la gravité de la blessure, ce qui représente un coup dur pour Tottenham, qui doit rapidement préparer la Supercoupe de l’UEFA face au Paris Saint-Germain le 13 août prochain.

Premier League
Tottenham
PSG
James Maddison

