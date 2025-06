Chelsea et Manchester United préparent un échange XXL

Chelsea et Manchester United pourraient bien animer ce mercato estival avec un échange surprenant. Selon le Telegraph, Christopher Nkunku et Alejandro Garnacho, tous deux en quête de nouveaux horizons, pourraient ainsi être au cœur d’une opération entre les deux clubs. Même si un échange direct semble encore lointain, cette idée circule dans les coulisses et pourrait résoudre les besoins des deux équipes.

Du côté de Manchester United, Garnacho ne fait plus partie des plans de Ruben Amorim. Sous pression au club après avoir critiqué Ruben Amorim le soir même de la défaite en finale de Ligue Europa, Alejandro Garnacho est désormais plus que jamais sur le départ. Le jeune Argentin a lui-même alimenté les rumeurs en publiant une photo de lui portant un maillot d’Aston Villa floqué au nom de Rashford. Selon la presse anglaise, Aston Villa s’intéresse bien à lui, mais Chelsea reste une option très attractive, d’autant qu’ils cherchent à renforcer leur aile gauche cet été.

Vers un échange ou un transfert ?

Chelsea, justement, est à la recherche de renforts pour son flanc gauche. Garnacho est ainsi dans le viseur, mais pas seul : Jamie Bynoe-Gittens du Borussia Dortmund et Malik Fofana de l’OL font aussi partie des cibles. Dortmund reste ferme sur Gittens malgré une première offre refusée, et les discussions devraient s’intensifier, notamment lors de la Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis. Par ailleurs, les incertitudes autour de Mykhailo Mudryk, sous le coup d’une enquête pour dopage, pourraient pousser Chelsea à recruter plus d’un ailier cet été.

Quant à Christopher Nkunku, son arrivée à Chelsea l’été dernier n’a pas encore donné les résultats espérés. Touché par plusieurs blessures et confronté à une forte concurrence offensive, il peine à s’imposer sous la direction d’Enzo Maresca. Son profil plaît toujours à Manchester United, où le directeur du recrutement, Christopher Vivell, le connaît bien pour l’avoir suivi à Leipzig. Un échange entre les deux joueurs reste donc possible, mais peu probable, tandis que des transferts séparés dans des directions opposées pourraient tout de même répondre aux besoins des deux équipes. A suivre.