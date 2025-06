Manchester United : Alejandro Garnacho se fait littéralement détruire en Angleterre !

Rien ne va plus pour Alejandro Garnacho ! En froid avec son entraîneur Ruben Amorim, l’international argentin (8 sélections) ne devrait pas s’éterniser du côté de Manchester United, et ce malgré ses indéniables qualités (11 buts, 10 passes décisives en 58 matches toutes compétitions confondues). «Tu ferais mieux de prier pour trouver un club qui accepte de te signer», aurait d’ailleurs lancé le technicien portugais au droitier d’1m80. Devenu persona non grata à Old Trafford et mis en vente par les Red Devils, le natif de Madrid n’a pourtant toujours pas trouvé de nouveau challenge.

Malgré l’intérêt affiché par le Bayer Leverkusen pour relancer celui qui voit son contrat courir jusqu’en 2028, le prix fixé par Manchester United - à savoir 80 millions d’euros - bloque aujourd’hui une éventuelle opération. En attendant de savoir où jouera le numéro 17 mancunien la saison prochaine, ce dernier se retrouve au coeur d’une nouvelle tempête. La raison ? Un cliché où l’on peut apercevoir le principal concerné s’afficher avec le maillot de Marcus Rashford… à Aston Villa. De quoi provoquer l’ire des médias locaux… Ce lundi, toute la presse britannique en fait d’ailleurs sa Une en relayant les réactions des supporters.

Un nouveau post controversé !

«Voilà pourquoi on a besoin d’une réinitialisation de la culture du club» ; «porter le maillot d’un autre club du championnat est de la folie et prouve que tu n’es clairement pas prêt mentalement pour l’étape suivante» ; «un départ et vite» ; «un maillot de Villa ? Allez mon pote, ressaisis-toi» ; «son ego est ridicule pour un joueur de ce niveau» ; «Garnacho dégage et trouve-toi un autre club» ; «c’est la raison pour laquelle vous n’êtes plus désiré par Amorim, votre attitude. À bientôt» ; «vous avez perdu le respect de la majorité des fans de United, en particulier ceux qui vous ont soutenu», peut-on notamment lire parmi les commentaires relayés.

Outre le regard porté par les fans sur cette nouvelle fantaisie de Garnacho, The Telegraph parle, de son côté, d’«image provocante» alors que The Mirror rappelle que les Red Devils travaillent toujours activement sur le départ de l’Argentin mais également celui de Marcus Rashford. Critiqué de toutes parts outre-Manche, celui qui passe actuellement ses vacances sur l’île d’Ibiza suscite, quoi qu’il en soit, la colère vive des supporters mancuniens. Pour rappel, après avoir réalisé une tournée en Asie, les Red Devils vont cette fois-ci s’envoler vers les États-Unis. Un nouveau voyage qui se fera sans Alejandro Garnacho, plus que jamais sur le départ…