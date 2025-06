Manchester United : Antony a recalé Côme

C’est un été absolument charnière pour Antony. Plongé dans une situation très difficile à Manchester United, l’attaquant brésilien s’est offert un séjour d’une saison en prêt au Real Betis lors du dernier mercato hivernal, et c’est peu de dire qu’il s’agissait d’un choix judicieux. Titulaire solide dans le onze de Manuel Pellegrini, le gaucher né à São Paulo a joué un rôle prépondérant dans la très bonne deuxième partie de saison des Verdiblancos, et notamment dans le parcours exceptionnel du club en Conference League, qui s’est malheureusement achevé par une défaite contre Chelsea en finale (1-4). À présent, il va falloir pour lui faire un choix pour la suite de sa carrière.

Et si l’on en croit les informations de Mundo Deportivo, ce n’est pas du côté de Côme qu’Antony évoluera la saison prochaine. Le club italien se serait vu signifier par l’intéressé que son unique but était de poursuivre du côté de Séville. Mais l’opération promet d’être difficile à réaliser, puisque United réclamerait 40 millions d’euros pour le laisser filer, tandis que Ruben Amorim lui aurait signifié qu’il ne compterait pas sur lui. Comme Jadon Sancho, Marcus Rashford et Alejandro Garnacho, il pourrait ne pas être retenu lors de la tournée estivale des Mancuniens aux États-Unis.