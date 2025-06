Paul Pogba fait une révélation sur son entourage

Ces derniers mois, Paul Pogba a traversé de nombreuses épreuves compliquées. Suspendu quatre ans pour dopage après un match avec la Juventus en 2023, le natif de Lagny-sur-Marne a finalement bénéficié d’une sentence moins lourde après un appel fructueux qui lui a permis d’être de nouveau apte en mars dernier. En parallèle, l’affaire de la séquestration dont il a été victime par son frère est passée au tribunal.

Toujours en contact avec son frère, condamné à un an de prison ferme, comme il l’a expliqué ce dimanche au micro de Sept à Huit sur TF1, le champion du monde 2018 a également expliqué qu’il a fait beaucoup de tri auprès de ses proches : «j’ai fait énormément de nettoyage dans mon entourage et de ma femme et de mes enfants. L’avenir nous le dira si c’était bien.» Voilà qui est dit.