Mehdi Zeffane est à la recherche d’un nouveau projet

Mehdi Zeffane est toujours libre. Fort d’une belle carrière, le natif de Sainte-Foy-lès-Lyon n’a toujours pas retrouvé de club depuis la fin de saison dernière et la fin de son aventure avec Clermont.

Travaillant de son côté pour se maintenir en forme et répondre présent en cas de sollicitations, le défenseur droit de 33 ans est toujours en quête d’un nouveau projet dans les prochaines semaines. Vainqueur de la CAN en 2019 avec l’Algérie, l’ancien de Rennes entend bien se relancer dans les plus brefs délais et son profil est observé par de nombreux clubs en Europe et dans le Golfe selon nos informations.