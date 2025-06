Real Madrid-Pachuca : les compositions officielles

Le Real Madrid défie Pachuca ce dimanche à 21h pour la deuxième journée de la phase de groupes du Mondial des clubs, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Déjà sous pression après leur match nul contre Al-Hilal (1-1), les hommes de Xabi Alonso devront l’emporter pour avoir leur destin en main et se rapprocher d’une qualification en huitièmes de finale. De leur côté, les Mexicains ont perdu leur premier match contre Salzbourg (1-2).

Pour ce faire, le technicien espagnol a aligné un 4-4-2 en diamant avec une attaque composée de Gonzalo Garcia et Vinicius avec Arda Güler en soutien. Les recrues Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen sont également titulaires en défense avec Raùl Asencio et Fran Garcia.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois - Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Garcia - Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Güler - Gonzalo, Vinicius.

Pachuca : Moreno - Rodriguez, Pereira, Bauermann, Gonzalez - Montiel, Bautista, Palavecino - Dominguez, Rondon, Kenedy.