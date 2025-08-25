Bayern : la mise au point de Stuttgart dans le dossier Nick Woltemade

Piste de l’été du côté du Bayern Munich, Nick Woltemade (23 ans) devrait finalement rester du côté de Stuttgart. Les Bavarois n’ont pas su proposer les 75 millions d’euros demandés par les Souabes et le dossier semble terminé. C’est en tout cas ce qu’a affirmé le patron de Stuttgart Alexander Wehrle à Bild Sport.

«Le dossier est clos et le restera. Rien ne peut se passer maintenant. Ce n’est pas une question de gagner ou de perdre. Pour nous, ce sont nos objectifs sportifs qui comptent. Nous voulons réussir une saison réussie, avec Nick Woltemade», a-t-il déclaré.