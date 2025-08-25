Menu Rechercher
Commenter 2
Bundesliga

Bayern : la mise au point de Stuttgart dans le dossier Nick Woltemade

Par Aurélien Macedo
1 min.
Nick Woltemade @Maxppp

Piste de l’été du côté du Bayern Munich, Nick Woltemade (23 ans) devrait finalement rester du côté de Stuttgart. Les Bavarois n’ont pas su proposer les 75 millions d’euros demandés par les Souabes et le dossier semble terminé. C’est en tout cas ce qu’a affirmé le patron de Stuttgart Alexander Wehrle à Bild Sport.

La suite après cette publicité

«Le dossier est clos et le restera. Rien ne peut se passer maintenant. Ce n’est pas une question de gagner ou de perdre. Pour nous, ce sont nos objectifs sportifs qui comptent. Nous voulons réussir une saison réussie, avec Nick Woltemade», a-t-il déclaré.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Bayern Munich
Stuttgart
Nick Woltemade

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Stuttgart Logo VfB Stuttgart 1893
Nick Woltemade Nick Woltemade
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier